Milano: da domani aperture negozi e attività tornano alla normalità

Milano, 7 lug. (Adnkronos) - L'amministrazione comunale di Milano, in accordo con la prefettura, ha deciso di sospendere a partire da domani il provvedimento con cui nei mesi di emergenza sanitaria sono stati diversificati gli orari delle attività commerciali e degli uffici per consentire il rientro a scuola degli alunni e l'accesso in sicurezza al trasporto pubblico locale.

"La sospensione del provvedimento si rende possibile dopo la chiusura delle scuole, che ha significativamente diminuito l'afflusso di utenti sulla rete di trasporto pubblico. E tiene conto anche dell'innalzamento all'80% della capienza sui mezzi pubblici, in vigore in zona bianca", spiega una nota.

Il provvedimento ha efficacia immediata e resterà in vigore fino alla riapertura dell'istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, quando ci sarà il probabile rientro al 100% in presenza nelle scuole e al 50% nelle università. "Le misure restano comunque condizionate dall'evoluzione del contesto sanitario a livello nazionale e territoriale e dal conseguente quadro normativo di riferimento", conclude.