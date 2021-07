Cultura: Federculture, Andrea Cancellato confermato alla presidenza

07 luglio 2021 a

a

a

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - L'Assemblea di Federculture riunita oggi pomeriggio nella seduta dei delegati, dopo la seduta pubblica di questa mattina nella quale alla presenza del ministro Dario Franceschini è stato presentato il 17esimo Rapporto Annuale di Federculture, ha proceduto al rinnovo degli organi direttivi della Federazione giunti a naturale scadenza di mandato. All'unanimità, riconoscendo il lavoro svolto in questi anni per il rafforzamento e risanamento della Federazione anche in considerazione dell'ultimo periodo di difficoltà per il settore determinato dalla pandemia, l'Assemblea ha confermato Andrea Cancellato alla presidenza.

Cancellato, attualmente direttore di ADI Design Museum – Compasso d'Oro, Milano, è stato Direttore Generale della Fondazione “La Triennale di Milano”, oltre che consulente d'azienda, Sindaco di Lodi dal 1980 al 1990 e manager di numerose realtà del made in Italy e design tra cui “Italturist” spa; “A & M. Advertising and Management”, società costituita da Federlegno – Arredo; FILSMA, ente fieristico della Federlegno – Arredo; EFIMA, ente fieristico di Federtessile; Clac, Centro Legno Arredo Cantù; Material ConneXion Milano.

Nel ruolo di vice presidente è stata confermata Daniela Picconi, Direttore Operativo e R.U. dell'Azienda Speciale Palaexpo di Roma. Si è poi proceduto alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo che l'Assemblea ha deciso di portare da 24 a 31 per favorire una maggiore partecipazione e rappresentatività della compagine associativa.