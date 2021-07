08 luglio 2021 a

Milano, 8 lug. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un uomo che aveva appena rapinato una farmacia in via Castel Morrone. L'uomo, un 45enne cittadino italiano, con precedenti, è ritenuto responsabile di altre cinque rapine commesse recentemente in negozi della zona est della città. Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 alla sala Scrofani della Questura di Milano.