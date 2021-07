Covid: Moratti, 'in Lombardia ancora 14% over 60 non vaccinato'

08 luglio 2021 a

a

a

Milano, 8 lug. (Adnkronos) - "Su una platea di circa 3 milioni di over 60 lombardi risultano aver aderito alla campagna vaccinale ben 2.654.254 persone, l'86%, e vaccinate almeno con la prima dose 2.634.089, l'85%. Ma non ci accontentiamo. Manca ancora un 14% di lombardi over 60 che desideriamo raggiungere uno a uno, convincendoli a farsi somministrare il vaccino se non reduci da recente contagio, attualmente positivi o effettivamente impossibilitati per motivi medici ad essere vaccinati". Lo afferma la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, in un post su Facebook.

"I drammatici lunghi mesi della pandemia che ha afflitto il mondo e ferito in modo particolarmente duro la nostra Regione, ci hanno insegnato come questa fascia di popolazione sia stata tra le maggiormente colpite. Per questo non dobbiamo abbassare la guardia, facendo in modo di assicurare ai più fragili la più alta copertura vaccinale possibile", continua.

In coordinamento con la direzione generale Welfare, l'Unità di crisi e l'Anci "abbiamo pertanto avviato azioni volte a incrementare ulteriormente l'adesione tra gli over 60, attraverso il dispiegamento di unità mobili capaci di raggiungere 'porta a porta' questi nostri concittadini. Una campagna appositamente dedicata all'individuazione e all'invito alla vaccinazione di circa 400mila persone per la quale chiedo l'aiuto concreto dei sindaci e dei medici di medicina generale che riceveranno dalle Ats competenti gli elenchi di coloro che ancora non risultano aver aderito. Soltanto attraverso un concreto spirito unitario di collaborazione istituzionale potremo realizzare insieme l'ambito obiettivo di mettere in sicurezza la popolazione lombarda", conclude Moratti.