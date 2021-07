Covid: Moratti, '10 milioni di vaccinazioni in Lombardia, prima dose a 72% platea'

08 luglio 2021 a

Milano, 8 lug. (Adnkronos) - "La campagna vaccinale di Regione Lombardia prosegue senza sosta. Domani toccherà 10 milioni di somministrazioni vaccinali totali, per una copertura media con una dose pari al 72% della platea secondo l'anagrafe regionale". Lo afferma la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, in un post su Facebook. "Un successo straordinario per il quale vanno ringraziati i medici, gli infermieri e tutti i volontari che quotidianamente ancora si impegnano con energia ed eccezionale spirito di servizio nei centri appositamente allestiti, oltre ai nostri concittadini che stanno dimostrando un encomiabile senso civico", continua.

"Ma non basta e per questo è giunto il momento di fare un appello accorato ai sindaci e ai medici di medicina generale. Oggi stiamo percorrendo l''ultimo miglio' della più grande operazione sanitaria della storia del Paese e ritengo doveroso fare un appello affinché tutti coloro che al momento non hanno ancora aderito alla vaccinazione lo facciano senza tentennamenti".