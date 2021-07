Afghanistan: Trizzino, 'vergogna nessuna autorità a ricevere contingente Folgore'

08 luglio 2021 a

Roma, 8 lug (Adnkronos) - "Una vergogna tutta Italiana! Nessuna autorità a ricevere in aeroporto l'ultimo contingente di militari italiani della Folgore e la Bandiera di guerra rientrati dalla missione in Afganistan dopo venti anni. Era doveroso accoglierli ricordandosi che in questi venti anni hanno issato ogni giorno il nostro tricolore (quello stesso che viene appeso ai balconi per festeggiare la squadra italiana al campionato europeo di calcio) e pagato prezzi altissimi di vite umane e di feriti". Lo dice Giorgio Trizzino, deputato del Misto.

"Sono proprio loro che hanno restituito la speranza a quel paese martoriato da una guerra ingiusta ed aiutato donne e bambini a sopravvivere. Di tutti i ministri e delle massime autorità dello Stato, che abitualmente affollano gli hangar degli aeroporti quando si tratta di mettersi in mostra, non vi era traccia -prosegue-. Provo vergogna ad immaginare gli occhi di quei soldati che aspettavano il ministro degli esteri o della difesa ed invece hanno trovato la pista vuota".

"Sono gli stessi Militari che vengono schierati nei picchetti d'onore, a gentile richiesta di ministri, viceministri, sottosegretari, presidenti di commissioni. Spero che almeno questa riflessione serva a spronare le ‘'Autorità'' ad organizzare una cerimonia pubblica per rendere il dovuto onore ai nostri Militari ed ai loro morti e feriti in guerra", conclude Trizzino.