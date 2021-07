Milano: polizia arresta rapinatore seriale (2)

08 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Gli agenti della volante del commissariato Monforte Vittoria hanno fermato l'uomo che si era nascosto in un cantiere in corso Plebisciti, avvertiti da un uomo in bicicletta che stava inseguendo il rapinatore. Il 45enne ha ammesso subito di essere l'autore della rapina nella farmacia e ha indicato agli agenti il luogo dove aveva gettato il sacchetto con i soldi appena rubati. Sull'uomo pendeva una nota di ricerche emanata pochi giorni prima: il 45enne è ritenuto responsabile di altre quattro rapine commesse recentemente ai danni di una farmacia, di un ottico, di un bar e di un parrucchiere.