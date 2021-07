Bce: programmi acquisti e aste liquidità restano strumenti politica monetaria**

08 luglio 2021 a

Roma, 8 lug. - (Adnkronos) - Anche se il Consiglio direttivo nella nuova strategia "ha confermato che i tassi di interesse restano il principale strumento di politica monetaria" la Bce ufficializza che "altri strumenti, come le indicazioni prospettiche, gli acquisti di attività e le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, che nell'ultimo decennio hanno contribuito a mitigare" gli effetti della discesa dei tassi di interesse nominali "rimarranno parte integrante del toolkit della BCE", anche se saranno "utilizzati in maniera adeguata". Lo scrive la Bce nella nota in cui riporta la nuova strategia approvata dal Consiglio Direttivo.