In crescita il Gruppo Imperiali

(Napoli, 8 luglio 2021) - Napoli, 8 luglio 2021 - Cambi di compagine e di governance nelle Società che fanno capo all'Avvocato Riccardo Imperiali di Francavilla, già Presidente del Terziario Avanzato di Napoli. A seguito di diversi atti paralleli ha rilevato anche le quote prima a lui non riferibili di Gruppo Imperiali, Legal Technology e di Studio Legale Imperiali nonché di Re-Ape, società di ingegneria leader nell'applicazione degli incentivi all'edilizia. Le acquisizioni si inseriscono in un percorso di crescita e diversificazione verso nuove aperture di business nell'ambito dei servizi grazie anche all'inserimento dei due figli: Marzia, entrata nella partecipazione dello Studio, e Francesco, divenuto Amministratore di Gruppo.