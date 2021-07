Omofobia: Fregolent (Iv), 'Leu spieghi se vuole legge o like'

08 luglio 2021 a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Mi stupisce che il collega che fa parte dell'attuale maggioranza di governo, voluta in primis da Renzi, si lasci andare a commenti tanto banali". Lo afferma Silvia Fregolent, deputata di Italia viva, replicando al senatore di Leu Francesco Laforgia.

"Forse più che dire che cosa vuole fare Renzi, Leu -aggiunge- ci deve far capire cosa vuole fare ossia se approvare o meno una legge contro l'omotransfobia. Se fosse così liscio e banale ci spieghino infatti perché non è stata approvata al Senato nei mesi scorsi con il Governo Conte come avvenuto alla Camera. Per qualche like in più si rischia di far fallire il progetto. Chi oggi da lezioni sui diritti dovrebbe ricordare che dopo chiacchiere durate decenni, soprattutto con i Governi di sinistra, Renzi è stato l'unico presidente del Consiglio che, mettendo la fiducia, ha fatto approvare la legge sulle unioni civili".