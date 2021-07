Terrorismo: Tajani, ok Europarlamento risoluzione su Nicaragua, Casimirri va estradato'

08 luglio 2021 a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sulla situazione in Nicaragua che ho presentato insieme ai colleghi di altri Gruppi politici. Torniamo a chiedere l'immediata estradizione in Italia di Alessio Casimirri, condannato in via definitiva a sei ergastoli dalla giustizia italiana per l'omicidio del giudice Girolamo Tartaglione e per la partecipazione alla strage di via Fani dove fu uccisa la scorta di Aldo Moro. Dopo oltre 40 anni, deve essere fatta giustizia!". Lo afferma Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo.

"Lo dobbiamo a Moro -aggiunge- e alle famiglie delle vittime: i carabinieri Oreste Leonardi e Domenico Ricci e gli agenti di Polizia Francesco Zizzi, Giulio Rivera e Raffaele Iozzino. Il Governo nicaraguense non può continuare a proteggere un terrorista latitante".