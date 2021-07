Giustizia: Draghi e Cartabia vedono ministri M5S, si cerca nuova intesa

08 luglio 2021 a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il Consiglio dei ministri sta tardando -era in programma alle 17- perché si cerca una mediazione sulla riforma del processo penale. In particolare, il premier Mario Draghi e la Guardasigilli Marta Cartabia avrebbero visto i ministri M5S, per tentare una nuova intesa su un testo ed evitare l'astensione dei grillini in Cdm sul testo messo a punto dalla ministra della Giustizia. Lo si apprende da fonti di governo.