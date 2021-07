Giustizia: verso ok M5S a riforma, per corruzione e reati contro Pa tempi più lunghi

08 luglio 2021 a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Si va verso il voto favorevole del M5S alla riforma Cartabia sul processo penale, con possibilità ulteriori di miglioramenti tecnici in Parlamento del testo che uscirà dal Cdm, appena iniziato. A quanto apprende l'Adnkronos, il punto di caduta vede l'inserimento di reati contro la Pa, come la corruzione e la concussione, tra quelli con tempi allungati sulla prescrizione. Durante la riunione con il premier Mario Draghi, la Guardasigilli Marta Cartabia e i ministri M5S, la proposta del presidente del Consiglio e della responsabile della Giustizia era di prevedere tre anni al posto di due in appello per queste fattispecie di reato.