Giustizia: Lega, garantire certezza del diritto e della pena

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - A proposito della riforma Cartabia, la Lega, sottolineano fonti del partito, è impegnata per trovare un'ampia convergenza con le altre forze politiche esattamente come sta avvenendo per il ddl Zan. Sulla giustizia, già nei giorni scorsi la Lega era intervenuta per limare il testo ed evitare la scomparsa dell'opzione del carcere in caso di reati gravi come associazione per delinquere e corruzione. L'obiettivo, concludono le stesse font, è garantire equilibrio tra certezza del diritto e certezza della pena.