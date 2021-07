Lombardia: seduta consiglio convocata martedì 13 luglio

08 luglio 2021 a

a

a

Milano, 8 lug. (Adnkronos) - Il presidente Alessandro Fermi ha convocato la seduta del consiglio regionale della Lombardia per martedì 13 luglio dalle ore 10 alle ore 19. In apertura di seduta si terrà la commemorazione dell'ex consigliere regionale valtellinese e sindacalista Natale Contini, che fu eletto in Regione Lombardia nel 1975 nelle fila del Pci e che venne poi riconfermato anche per le due legislature successive.

I lavori si apriranno con la trattazione di due progetti di legge: il primo (relatrice Claudia Carzeri, Forza Italia) si propone l'obiettivo di valorizzare strade e sentieri di montagna, garantendone la manutenzione e la fruibilità con finalità turistiche e culturali. Sul 2022 è già stato stanziato un milione di euro per l'accatastamento dei sentieri e la creazione del registro delle strade di montagna. Il secondo progetto di legge disciplina l'attività di tatuaggio e piercing (relatore Gianmarco Senna, Lega).

A seguire il Consiglio regionale sarà chiamato a esprimersi, dopo il parere favorevole espresso dalla Commissione Affari istituzionali, sulle richieste di referendum abrogativo su sei quesiti in materia di giustizia: abolizione della legge Severino, limiti agli abusi della custodia cautelare, separazione delle carriere dei magistrati, riforma del Csm, equa valutazione dei magistrati e responsabilità diretta dei magistrati. Successivamente saranno discusse tre mozioni: valorizzazione del bacino gardesano con la realizzazione di una stazione ferroviaria per la tratta Tav Milano-Venezia; istituzione di un tavolo tecnico in vista dell'avvio dei lavori sulla SS340 Regina; incremento del personale impiegato presso la Motorizzazione Civile di Brescia.