Covid: Salvini, 'mettere in sicurezza fasce a rischio ma no inseguire siringhe alla mano'**

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Per il vaccino "mi sono prenotato sul sito della Regione Lombardia per agosto. Sono per la libertà di scelta, non per gli inseguimenti siringhe alla mano, soprattutto per quello che riguarda i minori: ho visto i video di tanti pediatri che dicono attenzione per quanto riguarda i bambini e le bambine. Mettere in sicurezza le fasce a rischio è sacrosanto, però inseguire tutti contro la loro volontà no". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro,