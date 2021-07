Giustizia: Conte (Leu), 'utile e necessario percorso condiviso con M5S'

08 luglio 2021 a

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Bene la ministra Cartabia, i suoi emendamenti alla riforma del processo penale vanno nella direzione che abbiamo tante volte auspicato e contribuito a determinare con proposte precise nel corso di queste settimane di incontri e ragionamenti". Lo afferma Federico Conte, deputato di Leu.

"Sul nodo prescrizione, condivisibile -aggiunge- appare il meccanismo della improcedibilità in appello, con tempi certi per lo svolgimento dei processi, che riprende una mia proposta di legge del 2019 che ho riversato in alcuni emendamenti già depositati da Leu presso la commissione Giustizia della Camera. Opportuno l'approfondimento su una formula di maggiore gradualità dei tempi per il caso di sentenza di condanna, in circostanze di reati più gravi, dentro processi di particolare complessità. Su questo terreno è stato utile e politicamente necessario costruire un percorso condiviso con il Movimento 5 Stelle”.