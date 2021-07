Giustizia: Mirabelli, 'strada giusta, dal Pd contributo importante'

09 luglio 2021 a

Roma, 9 lug (Adnkronos) - “L'approvazione ieri in Consiglio dei ministri della legge delega di riforma del processo penale è un fatto importante e non scontato. Il Pd ha dato un contributo decisivo per introdurre norme che riducono i tempi dei processi, allargano gli spazi per il patteggiamento, la mediazione e la giustizia riparativa, incentivano la messa alla prova e l'utilizzo di pene alternative per i reati meno gravi". Lo scrive su Facebook il vicepresidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.

"È stata una nostra proposta quella che consente di affrontare il tema della prescrizione garantendo quei tempi ragionevoli del processo richiamati dalla Costituzione senza negare il diritto/dovere di ognuno di ricevere una sentenza -prosegue Mirabelli-. Insieme alla riforma del processo civile e alle assunzioni già decise per rafforzare gli uffici del processo si sta andando nella direzione giusta, quella che ci porterà a ridurre i tempi e migliorare l'efficacia del sistema giudiziario, condizione necessaria per accedere ai fondi del PNRR".

"Grazie al lavoro paziente della ministra Cartabia in Italia si stanno facendo nell'interesse dei cittadini e delle imprese le riforme della giustizia che da decenni non si riescono a fare. È la strada giusta e la direzione giusta. I referendum che guardano al passato e non al futuro e a dividere ancora sul tema giustizia sono l'opposto dell'azione riformatrice che si sta realizzando e che dobbiamo proseguire”, conclude.