Roma, 9 lug (Adnkronos) - "I socialisti con coerenza non hanno mai votato in aula e hanno sempre contestato la riforma Bonafede sulla prescrizione, votando successivamente anche la mozione di sfiducia al ministro. Oggi le nuove norme della Ministra #Cartabia rappresentano una vera svolta per la giustizia giusta, quella di cui il Paese avverte il bisogno”. Così in un post il segretario del Psi Enzo Maraio.