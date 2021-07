Carrà: Raggi, 'ingrediente segreto il grande carisma, Roma non la dimenticherà'** (2)

09 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Per la Raggi, la Carrà era "un'icona anche pop e raggiungeva tutti con rispetto e dignità", riuscendo a raccontare "le storie più leggere e quelle più drammatiche". Ma quello che la rendeva davvero speciale, ha sottolineato la sindaca, era un "ingrediente segreto, un grande carisma. La capacità di trascinare e travolgere con grande carica e simpatia tutti coloro che lavoravano con lei". Per concludere, la Raggi ha osservato: "Tutti possono concordare su un aggettivo che la descrive: indimenticabile". Infine, un cenno al legame dell'artista con Roma: "Roma era diventata la sua città e Roma non la dimenticherà. Ciao Raffaella ti vogliamo bene", ha concluso la Raggi visibilmente commossa.