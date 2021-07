Milano: arrivano le Lonely Planet dei quartieri Isola e Porta Romana (2)

09 luglio 2021 a

(Adnkronos) - E' stato il direttore scientifico della Sorbona di Parigi, Carlos Moreno, a lanciare l'idea di una “città da 15 minuti”, in cui tutti i servizi sono a disposizione dei cittadini ad una distanza massima di pochi minuti in bicicletta o a piedi. Il racconto di questo cambiamento già in atto è alla base del progetto “Vita di Quartiere”, che svela le bellezze nascoste dei quartieri da un punto di vista artistico, storico, culturale ed enogastronomico, valorizzando le attività commerciali, "fulcro del rinnovato dinamismo delle comunità locali".

Le prime uscite, sono disponibili in formato e-book a livello nazionale. "L'attenzione ai quartieri - ha detto ancora Sala - ci costringe a essere molto concreti e solidi, non si può fare il libro dei sogni sui quartieri, non è pensabile portare fantasie". Il progetto ha riguardato anche Roma: sono state inoltre ultimate anche due guide dedicate ai quartieri di Trastevere, San Giovanni e Monti.