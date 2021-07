Milano: arrivano le Lonely Planet dei quartieri Isola e Porta Romana

09 luglio 2021 a

Milano, 9 lug. (Adnkronos) - La vita di quartiere ha un nuovo testimonial: le guide Lonely Planet, la collana di riferimento dei viaggiatori. A Milano, sono uscite le prime due, dedicate ai quartieri Isola e Porta Romana. L'iniziativa di American Express Italia e di Lonely Planet magazine Italia si pone come obiettivo "il rilancio delle comunità locali e la valorizzazione dei quartieri italiani, che nell'ultimo anno abbiamo avuto l'occasione di riscoprire, frequentando i negozi sotto casa e i luoghi all'aperto".

Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha presentato in Comune le prime due guide, è "una bella iniziativa, molto logica per questa sensibilità che sta crescendo: Milano sta entrando tra le grandi città del mondo e il policentrismo non è un tema di dibattito ma una realtà: le città non devono vivere di un centro ma valorizzare le loro qualità nei quartieri". Le guide vanno bene sia per i milanesi che per i turisti: "Si è sempre alla ricerca di monumenti, della storia di una città, ma anche di comprendere la vita dei quartieri. Non pensiamo di essere molto originali nell'idea di lavorare sulla Milano in 15 minuti ma siamo certamente convinti che sia la via giusta".