Nel 2020 oltre 1,8 mln bonus a famiglie per sconti acqua luce e gas, per 232 mln euro

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Nel 2020 Arera l'Autorità di regolazione per l'energia e l'ambiente ha erogato 1,8 milioni di bonus alle famiglie bisognose per gli sconti in bolletta di elettricità, gas e acqua. Hanno avuto accesso al bonus sociale elettrico 854.900 famiglie, delle quali 805.303 hanno avuto riconosciuto il bonus per disagio economico e 41.046 il bonus per disagio fisico; 543.963 famiglie hanno avuto accesso al bonus sociale gas; 461.334 famiglie hanno richiesto e ottenuto il bonus sociale idrico. E' quanto segnala Arera – l'Autorità di regolazione per l'energia e l'ambiente, nella Relazione Annuale sullo Stato dei servizi e sull'Attività svolta nel 2020.

L'ammontare complessivo dei bonus erogati per il settore elettrico (per disagio economico e disagio fisico) e per il settore del gas è stato pari, rispettivamente, a circa 135,5 e 76,2 milioni di euro. Per il settore idrico sono stati erogati bonus per un totale di circa 20,4 milioni di euro. Nel 2020, 395.800 famiglie che hanno beneficiato del bonus idrico risultano anche beneficiarie dei bonus elettrico e gas, in aumento del 5,6% rispetto all'anno precedente.