Grillo: udienza preliminare, le due ragazze si sono costituite parte civile**

Tempio Pausania, 9 lug. (Adnkronos) - La gup di Tempio Pausania Caterina Interlandi ha ammesso la costituzione di parte civile della ragazza italo-norvegese che ha denunciato per stupro Ciro Grillo e tre suoi amici, e della sua amica. All'inizio dell'udienza preliminare, in corso da pochi minuti, i legali che rappresentano le due ragazze, gli avvocati Giulia Bongiorno e Dario Romano per la giovane italo-norvegese, e Vinicio Nardi èer la seconda ragazza, hanno chiesto alla gup di costituirsi parte civile e la giudice per le udienze preliminari ha accolto le richieste. Non ci sono, al momento, altre richieste di costituzione di parte civile.