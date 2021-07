Scuola: deputati bipartisan, bene fondi per paritarie da Dl Sostegni bis

09 luglio 2021 a

a

a

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Non possiamo che accogliere con grande soddisfazione la decisione del governo di stanziare nuove risorse a favore delle scuole paritarie". Lo dichiarano i deputati appartenenti a vari Gruppi Maurizio Lupi, Stefania Prestigiacomo, Rosamaria Di Giorgi, Angela Colmellere, Mauro Del Barba, Flavia Piccoli Nardelli, Valentina Aprea, Massimo Bitonci, Gabriele Toccafondi, a proposito del lavoro sugli emendamenti svolto in commissione Bilancio alla Camera sul Dl Sostegni bis.

"Prima sono stati previsti, insieme ai 350 milioni per le scuole statali, 50 milioni per le scuole paritarie primarie e secondarie. Si tratta di risorse necessarie alla ripresa dell'attività in presenza, scongiurando il ritorno alla Dad. Adesso, grazie a un emendamento trasversale, arrivano anche 10 milioni per le scuole dell'infanzia. In questo modo, si aiutano tutte le scuole, quindi tutte le famiglie. Un provvedimento equo e sensato, perché quando parliamo di educazione e di scuola occorre aiutare tutti senza distinzioni".