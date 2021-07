Giustizia: avvocati e commercialisti, 'quella tributaria va snellita' (2)

09 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - La giustizia tributaria - si legge nel testo del documento congiunto - "soffre da molto tempo, al pari dei contribuenti, degli operatori professionali e dell'amministrazione finanziaria, dell'iperemia di un ordinamento tributario complesso, disorganico, confuso e, conseguentemente, di difficile interpretazione. Un sistema estremamente 'stratificato e articolato' per tematiche, che impone un costante impegno di aggiornamento tecnico, che spesso si traduce in una 'rincorsa' affannata, visto il profluvio di leggi, regolamenti e documenti di prassi che vengono emanati. La conseguenza è che, 'a valle', diventa estremamente complesso giudicare in ogni grado del dibattimento".

In continuità con lo spirito di riforma della Giustizia tributaria, delineato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, i due Ordini professionali Milanesi, ancora una volta insieme, proseguono, dunque, sulla strada del dialogo con le Istituzioni, avanzando proposte concrete finalizzate al perfezionamento della qualità della risposta giudiziaria ed alla definizione di una giustizia più efficiente, efficace e "giusta".