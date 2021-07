Rdc: Renzi, 'nel 2022 raccoglieremo firme per referendum abrogativo'**

09 luglio 2021 a

a

a

Roma, 9 lug (Adnkronos) - "Nel 2022, dopo l'elezione del presidente della Repubblica, partiremo con una raccolta firme un referendum abrogativo del reddito di cittadinanza. Vogliamo che siano gli italiani a dire se il Reddito di cittadinanza è diseducativo e va mantenuto o no". Lo ha detto Matteo Renzi al convegno dei giovani di Confindustria aggiungendo: "Chi di referendum perisce, di referendum ferisce. Io non voglio che in Italia continui a esserci uno strumento con cui si educano i giovani a vivere di sussidi e non di sudore".