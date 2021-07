09 luglio 2021 a

Roma, 9 lug (Adnkronos) - "Sì senza se e senza ma all'obbligo per insegnanti, medici e infermieri". Lo ha detto Matteo Renzi al convegno dei giovani di Confindustria parlando dei vaccini per il Covid.

"La cultura no vax in questo Paese è forte. Per me l'obbligo vaccinale per sanitari e docenti sarebbe un dovere, ma penso sia difficile portare a casa il risultato", ha aggiunto il leader di Iv.