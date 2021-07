Grillo: legale Corsiglia, 'ci sono elementi rilevanti per la difesa nel cellulare della ragazza'

09 luglio 2021 a

Tempio Pausania, 9 lug. (Adnkronos) - "Ci sono elementi che possono essere molto rilevanti" per la difesa "anche nel telefono delle ragazze che possono essere molto rilevanti per le decisioni da assumere". Lo ha detto l'avvocato Gennaro Velle, legale di Francesco Corsiglia, uno dei quattro indagati per lo stupro di gruppo in Costa Smeralda. Oggi la difesa ha chiesto la perizia tradotta di una chat audio tra la ragazza italo-norvegese e la sua amica norvegese, dopo il presunto stupro del luglio 2019.