Giustizia: Airola, 'sto con Bonafede, non vedo ragioni per restare in governo'**

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Alfonso Bonafede ha il mio sostegno così come le sue leggi votate e proposte. Ieri alla Camera si è consumato un gesto, incomprensibile e probabilmente inaccettabile (Sto chiedendo al capogruppo alla Camera Davide Crippa, spiegazioni e a chi è nel Governo cosa sia successo nel Cdm). ORA la questione è molto semplice: Draghi ha ignorato quasi tutti i punti dell'accordo di governo con noi, manca solo abrogare il Reddito di cittadinanza, motivo per cui, NON VEDO RAGIONI PER CONTINUARE A SOSTENERLO. Punto". Lo scrive su Facebook il senatore M5S Alberto Airola.