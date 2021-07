Covid: Gelmini, 'mettere in sicurezza anno scolastico, presto vedrò Bianchi e Giovannini'

10 luglio 2021 a

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "È cruciale completare la vaccinazione del personale scolastico, ma siamo a buon punto. Sui trasporti il governo ha messo a disposizione ingenti risorse per potenziare il trasporto locale. A giorni faremo un punto con i ministri Bianchi e Giovannini. Il nostro obiettivo principale adesso è mettere in sicurezza l'anno scolastico". Lo dice Maria Stella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e capo della delegazione di Forza Italia al Governo, in un'intervista a 'La Stampa'.