Giustizia: Salvini e Turco scrivono ad Agcom, 'garantire informazione su referendum' (2)

(Adnkronos) - Salvini e Turco aggiungono che è necessaria “adeguata informazione sulla raccolta firme (tempi e modalità) e sul contenuto dei quesiti nei telegiornali a partire dalle loro edizioni principali (ma non limitatamente ad esse), su tutte le emittenti nazionali pubbliche e private, tanto più necessaria in assenza quasi totale di contenitori di approfondimento politico informativo in gran parte chiusi per ferie (inopinatamente almeno per quanto riguarda le reti del servizio pubblico radiotelevisivo)".

"L'approfondimento poi dovrebbe essere dedicato a dibattere dello stato e delle proposte di riforma della giustizia, oggi di estrema attualità. Ci si augura che questa richiesta sia accolta da Agcom tempestivamente; i proponenti .conclude la lettera- non invocano principio di legge meramente e non chiedono informazione per forze politiche ma su temi ed iniziative onde i cittadini possano scegliere consapevolmente”.