Milano: Sala, 'battaglie del centrodestra le stesse di 15 anni fa'

Milano, 10 lug. (Adnkronos) - "Dopo la verifica fatta con il bilancio e la direzione generale del Comune noi assumeremo 500 vigili. La cosa che noto è che le battaglie del centrodestra sono le stesse di 5, di 10 anni e di 15 anni fa. E' una nostalgia pelosa dei tempi che furono, non sta venendo fuori un'idea che guarda avanti. Sono sempre le stesse parole d'ordine". Lo ha detto il sindaco uscente di Milano e ricandidato per un secondo mandato, Giuseppe Sala, a margine di un incontro a un gazebo del Pd. "Negli ultimi 10 anni a Milano non hanno vinto, però se la situazione è cambiata e se la gente pensa che il vero problema di Milano siano la sicurezza e le piste ciclabili, da un certo punto di vista è giusto che vincano", ha continuato.

"Mi auguro anche per loro, anche per confrontarci, che propongano un'idea di città. Dire che la città è insicura è come dire che in città ogni tanto piove". Sulla candidatura di Luca Bernardo per il centrodestra "al momento non vedo ancora un indirizzo. Non nascondiamoci, la candidatura di Bernardo, voglio parlarne con rispetto, non lo conosco bene e lo cercherò, credo sia chiarissimo ai milanesi che è una candidatura voluta dalla Lega. Siamo sempre a parlare di piste ciclabili e sicurezza, se il problema di Milano è Buenos Aires va bene. Ma non è così", ha aggiunto.