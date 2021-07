Milano: Sala, 'nostra coalizione chiusa, M5S correrà da solo'

10 luglio 2021 a

Milano, 10 lug. (Adnkronos) - "Rispetto ai 5 Stelle il tema di cui si parla è che tipo di interlocuzione tenere in questo periodo che per loro è transitorio. Io parlo abbastanza spesso con Buffagni e ne ho discusso ovviamente anche con Conte. Quello che ci siamo sempre detti è che probabilmente è meglio portare avanti due proposte che in parte sono diverse per la città, di lavorare sugli elementi convergenti. A questo punto la nostra coalizione è chiusa". Lo ha detto il sindaco uscente di Milano e candidato per un secondo mandato, Giuseppe Sala, a margine di un incontro a un gazebo del Pd.

"Non ho mai detto che c'erano reali disponibilità di accogliere i 5 Stelle al nostro interno. Per come vedo le cose un candidato lo presenteranno e correranno da soli", ha aggiunto.