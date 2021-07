Europei: Sala, 'se Italia vince festeggiare con buon senso'

10 luglio 2021 a

Milano, 10 lug. (Adnkronos) - Per la finale degli Europei di calcio domani sera "la speranza di tutti noi è che si vinca e di festeggiare. Credo di aver fatto bene a non autorizzare un maxi schermo perché la situazione pandemica sarà in grande miglioramento, ma fino a poche settimane fa eravamo in una situazione difficoltà e vediamo all'estero focolai significativi. Io dico alla gente di indossare almeno le mascherine. Va bene festeggiare ma con buon senso". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un incontro a un gazebo del Pd.