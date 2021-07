Ferrovie: Italo-Ntv chiede a Codacons risarcimento di 3,4 mln di euro **

10 luglio 2021 a

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Con un atto di citazione presentato dinanzi al Tribunale di Roma la società ferroviaria Italo-Ntv chiede al Codacons un risarcimento di 3,4 milioni di euro. Lo comunica lo stesso Codacons in una nota, fornendo la sua versione della vicenda. "A febbraio dello scorso anno, nei primi giorni in cui il Covid iniziava a diffondersi in Italia, il Codacons, a seguito di numerose richieste di aiuto dei cittadini che per paura di contagi volevano rinunciare a viaggi e partenze, era intervenuto ricordando la possibilità per gli utenti di ottenere il rimborso dei biglietti e altre spese, in virtù della situazione di forza maggiore che legittima il diritto alla restituzione di quanto pagato per servizi non usufruiti", spiega l'associazione.

Successivamente il Codacons "criticava la scelta di Italo-Ntv di rimborsare solo i passeggeri che avevano acquistato biglietti per viaggiare nelle aree a rischio, ritenendo al contrario che il rimborso dei titoli di viaggio spettasse a tutti i viaggiatori -prosegue l'associazione- Una posizione, quella sul diritto al rimborso in favore dei passeggeri, che il Codacons ha sempre sostenuto e che è stata avallata dallo stesso Governo attraverso una serie di decreti, a partire dal Dl 9/2020, che hanno alla fine riconosciuto agli utenti un voucher come forma di rimborso dei titoli di viaggio annullati a causa del Covid".

"Non si capisce, pertanto, come la società possa essersi sentita lesa da una richiesta, quella di tutelare i diritti degli utenti dei trasporti ferroviari, che non solo è totalmente legittima e rientra tra i fini principali del Codacons, ma è stata avanzata dalle stesse istituzioni che hanno di fatto obbligato con decreto gli operatori a rimborsare i passeggeri", obietta il Codacons. Che aggiunge: "Capiamo la grave crisi economica che attanaglia Italo, ma tentare di risanare le proprie casse ricorrendo ai consumatori e minacciando le associazioni che li rappresentano appare come una scelta inaccettabile e suona come un tentativo di intimidazione verso gli utenti che ora finisce al vaglio dell'Autorità dei trasporti e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai quali il Codacons invierà un esposto per chiedere di indagare sul comportamento di Italo-Ntv".