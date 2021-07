Meteo: Lombardia, domani afa ma temporali in arrivo

10 luglio 2021 a

Milano, 10 lug. (Adnkronos) - Oggi giornata stabile e soleggiata in Lombardia, tra la sera e la notte di domenica sono previsti rovesci e temporali di debole o moderata intensità. Successivamente è atteso l'ingresso di una nuova e più strutturata perturbazione, con associate precipitazioni diffuse nella parte centrale della settimana. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo.

Domani, domenica 11 luglio, fino al mattino nuvoloso specie sui settori centro-orientali della regione, poi schiarite più ampie ovunque fino a sereno o poco nuvoloso ovunque. Precipitazioni: nelle notte e fino al primo mattino rovesci o temporali sparsi in veloce spostamento da ovest ad est. Dalla mattina precipitazioni ovunque assenti, salvo locali rovesci pomeridiani sui rilievi. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in leggera flessione. In pianura valori rispettivamente compresi tra 17 e 22 gradi e tra 28 e 32 gradi. Moderato disagio da calore.

Lunedì da metà mattina graduale aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali e dai rilievi; tra pomeriggio e sera nuvoloso, con maggiore copertura sui settori nordoccidentali. In giornata qualche piovasco possibile sulle Alpi, altrove assenti; in serata rovesci e temporali tra isolati e sparsi sul Nordovest della regione. Temperature: minime stazionarie intorno ai 18 gradi, massime in leggero aumento sui 32 gradi. Condizioni di afa diffusa in pianura. Martedì piogge diffuse.