Cinema: Ciné, presentata a Cannes la X edizione (3)

(Adnkronos) - Non ci saranno solo presentazioni di titoli e listini, ma anche momenti di approfondimento e incontri professionali, come il consueto convegno organizzato da Box Office (in collaborazione con Anica e Anec), che quest'anno verterà su “Italia, Francia, Spagna: tre ripartenze a confronto”, e l'incontro professionale organizzato con lo storico partner Emilia-Romagna Film Commission durante il quale le società di produzione sostenute dal fondo regionale per l'audiovisivo potranno presentare i propri lungometraggi.

Tra gli ospiti dell'incontro: Eleonora Giovanardi, tra i protagonisti di Evelyn tra le nuvole diretto da Anna di Francisca, Maria Roveran, attualmente sul grande schermo con La terra dei figli di Claudio Cupellini, che presenterà Tutti i nostri ieri di Andrea Papini, e il regista Cosimo Gomez che presenterà il suo Io e Spotty.