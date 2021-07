Cinema: Ciné, presentata a Cannes la X edizione

10 luglio 2021 a

a

a

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Sono state annunciate all'Italian Pavilion, nel corso del Festival di Cannes, le ultime novità della decima edizione di Ciné - Giornate di Cinema, la manifestazione estiva dell'industria cinematografica nazionale, promossa e sostenuta da Anica, in collaborazione con Anec ed Anem, prodotta ed organizzata da Cineventi, che avrà luogo a Riccione dal 20 al 23 luglio. Alla presentazione sono intervenuti Francesco Rutelli (presidente Anica), Luigi Lonigro (presidente Anica sez. distributori), Mario Lorini (presidente Anec), Piera Detassis (presidente e direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello) e Remigio Truocchio (General Manager Ciné).

Le convention, cuore pulsante della manifestazione, prenderanno il via martedì 20 Luglio nel pomeriggio con The Walt Disney Company Italia. 01 Distribution aprirà, invece, con la sua convention la giornata di mercoledì 21 luglio, seguita nella mattina dalle presentazioni di Universal e nel pomeriggio di Vision Distribution, Notorious Pictures e per concludere I Wonder Pictures. Giovedì 22 luglio sarà invece il turno di Medusa seguita da Eagle Pictures. Nella stessa giornata si svolgeranno le convention di Lucky Red, Bim Distribuzione e Koch Media. Chiuderanno i lavori venerdì 23 luglio Adler con a seguire Warner Bros.

Un programma che si preannuncia già molto intenso, arricchito anche dalle presentazioni di Fandango, Minerva Pictures, Wanted Cinema, Rai Com, Valmyn, PFA Films srl, Europictures, 102 Distribution, Zenith Distribution.