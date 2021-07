Milano: De Corato, 'in zona movida servono controlli non chiusure'

10 luglio 2021 a

Milano, 10 lug. (Adnkronos) - "Questa mattina, il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo alla prima uscita pubblica con Fdi ai banchetti contro il Ddl Zan ha dichiarato che a Milano servono più agenti della polizia locale in strada, dalle periferie al centro. Il sindaco Sala all'improvviso, a due mesi dalle amministrative, si è svegliato quindi dal torpore e ha replicato che il Comune è pronto ad assumere 500 vigili". Lo afferma il consigliere comunale di FdI a Milano, Riccardo De Corato, commentando il tema sicurezza affrontato da Bernardo e Sala.

"Grazie alla 'sveglia' suonata da Bernardo e dal centrodestra, Sala si è accorto che col cdx avevamo lasciato 3200 vigili mentre oggi ce ne sono 2800 scarsi. Cosa ha fatto per 5 anni se si è accorto solo oggi della necessità di assumere nuovi agenti? Le zone della movida non vanno chiuse, non serve il coprifuoco, bisogna potenziare il controllo del territorio con un adeguato numero di agenti. Con la Moratti sindaco, avevamo messo oltre 400 militari, anche in corso Como", aggiunge.

"A due mesi dalle amministrative, quindi, Sala si ricorda di assumere 500 vigili, di approvare il Piano Aria e diventa verde per dare corpo alla “svolta green” che ha massacrato la città con le piste ciclabili inutili e pericolose. Per 5 anni cosa ha fatto oltre a organizzare i pic-nic e le cene solidali per gli immigrati?", conclude De Corato.