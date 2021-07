G20: ripresa economica migliora ma troppe divergenze, pesa rischio varianti

10 luglio 2021 a

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Dall'ultimo incontro dell'aprile del 2021 ad oggi le prospettive economiche globali sono ulteriormente migliorate, principalmente grazie all'arrivo dei vaccini e al sostegno delle politiche di bilancio. Tuttavia, la ripresa è caratterizzata da grandi divergenze tra i paesi e rimane a rischio a causa della diffusione di nuove varianti del Covid-19 e alle diverso trend delle vaccinazioni". E' quanto si legge nel documento finale al termine della riunione dei ministri delle Finanze e dei Governatori centrali del G20 che si è svolta a Venezia nel quale viene riaffermata "la determinazione a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per il tempo necessario per far fronte le conseguenze negative della pandemia".