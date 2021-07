Cybersecurity, da ToothPic 8 regole d'oro per un'estate sicura

11 luglio 2021 a

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - L'autenticazione a due fattori, il check della domotica prima di lasciare casa per le vacanze. Ma non solo. Anche evitare di utilizzare servizi di home banking quando si è connessi ad hotspot pubblici. Ad accendere l'attenzione sulla sicurezza online quando si é in vacanza é ToothPic, la startup specializzata in cybersecurity che ha pubblicato le 8 regole d'oro per proteggersi dagli attacchi hacker e dai furti di identità online anche sotto l'ombrellone. Mission della startup infatti è "aiutare le organizzazioni a proteggere i loro servizi digitali", per questo ha inventato, progettato, sviluppato e brevettato una soluzione per trasformare ogni smartphone in una chiave sicura per l'autenticazione online.

Ecco le 8 regole d'oro per la cyber sicurezza dell'estate 2021: la prima regola é inserire credenziali sempre diverse senza lasciare vecchie password, scegliere sempre password complesse é fondamentale per proteggere le proprie utenze: non devono essere banali né troppo corte altrimenti gli hacker che possono intervenire con attacchi diretti a brute force. Ma non solo. Toothpic suggerisce anche di attivare l'autenticazione a due fattori e, se possibile, attivare sempre l'autenticazione multifattore quando l'utente si registra a un servizio online; fare attenzione al phishing ed essere diffidenti sotto l'ombrellone: meglio non rispondere mai a messaggi o email, anche se in arrivo da mittenti che sembrano fidati o conosciuti, in cui vengono chiesti dati di autenticazione.