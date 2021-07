11 luglio 2021 a

Londra, 11 lug. - (Adnkronos) - Parte bene Matteo Berrettini nella finale di Wimbledon. Il 25enne romano, numero 9 del mondo e 8 del seeding, vince il primo set per 7-6 (7-4 il punteggio del tie-break) in un'ora e 6 minuti contro il 34enne serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e prima testa di serie. Djokovic spreca un set point sul 5-2 in suo favore.