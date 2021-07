Verdi: Evi co-portavoce, 'italiani ingannati con il Pnrr, dobbiamo opporci'

11 luglio 2021 a

Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Ho scelto di aderire a Europa Verde-Verdi perché sono convinta che sia un progetto visionario nel quale mi sono sentita subito a casa. Sono quindi molto emozionata di essere qui e sento un senso di grande responsabilità. La nostra forza sta nelle persone e nelle idee". Lo ha detto Eleonora Evi, eurodeputata di Europa Verde, eletta co-portavoce con Angelo Bonelli dall'Assemblea costituente dei Verdi ed Europa Verde tenutasi a Chianciano.

"Dobbiamo opporci a questo governo che ha generato un Pnrr rivolto al passato. Gli italiani sono stati ingannati con la grande bugia di dover scegliere tra lavoro e salute. Falso! Le imprese green hanno resisto meglio e superato la crisi pandemica. I posti di lavoro che si creeranno con le rinnovabili, la cura della natura e delle persone, con l'economia circolare, la cultura, sono molti di più di quelli che ci chiedono di salvare nel settore delle fonti fossili", ha detto tra l'altro Evi.

"Nessuno pensa che sia facile, ma noi ci batteremo per non lasciare indietro nessuno e per arrivare a più persone possibile. Il nostro obiettivo concreto è quello di entrare in tutte le istituzioni, superando le soglie di sbarramento, qualunque esse siano. Diciamolo con chiarezza: mai con la Lega, mai con Fratelli d'Italia. Saremo alleati con il centrosinistra, ma mai una stampella o partito cuscinetto. Parleremo con tutti, senza pregiudizi e faremo parlare le ragazze e i ragazzi arrabbiati che protestano nelle strade, come i GEV", ha spiegato ancora Evi.