Europei: ex bassista Sex Pistols, 'l'Inghilterra vincerà, serve a morale del paese'**

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Io prevedo un match molto tirato, e la vittoria dell'Inghilterra per 2-1. Ci sono state molte brutte notizie nel Regno Unito in questi ultimi tempi, e una vittoria sarebbe un grande tonico per tutti, molto più che in una situazione di normalità". A pronosticarlo all'Adnkronos è Glen Matlock, l'ex bassista dello storico gruppo punk britannico dei Sex Pistols, band fra le più influenti della storia del rock. Il musicista, super tifoso di calcio, raggiunto telefonicamente a Londra dove vive ("A pochi metri dallo stadio di Wembley", spiega), rivela lo stato d'animo con cui si accinge a guardare la finalissima di stasera Inghilterra - Italia valida per la vittoria agli Europei.

Guarderò la partita a casa in tv con mio figlio -racconta- con il quale ho visto ogni singola partita di questi Europei. Mi dispiace per gli amici italiani, ma insieme siamo una forza inarrestabile", scherza. Matlock rivela poi di avere dei rituali scaramantici che mette in pratica ad ogni pre partita, e che sinora hanno portato alla super finale. "Quando vado a vedere la mia squadra, i Queens Park Rangers, prendo sempre una tazza di te e uno snack chiamato 'Chicken balti'. Se il ragazzo che mi sta davanti sente il profumo e va a prenderne uno anche lui, allora questo significa che vinceremo. Questo ha funzionato molto bene per tutta la scorsa stagione". Oggi ne prenderò uno, e continuerò la tradizione".

"Se vinceremo -aggiunge Matlock- mi dispiacerà ovviamente per tutti i miei amici italiani, ne ho tanti. Ho sempre tifato l'Italia, sinora, perché auspicavo ad una finale con il Regno Unito", conclude.