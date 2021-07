Milano: al via corteo anarchici contro violenza forze ordine

11 luglio 2021 a

Milano, 11 lug. (Adnkronos) - Ha preso il via da piazza XXIV maggio a Milano il corteo degli anarchici indetto per protestare contro le presunte violenze della polizia. Una sessantina di persone stanno percorrendo via Gorizia per dirigersi poi probabilmente verso il carcere di San Vittore. In testa al corteo spicca lo striscione 'Ma quali mele marce, abbattiamo l'albero', in riferimento alle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Alla manifestazione hanno aderito alcuni dei principali centri sociali milanesi, fra cui Corvetto odia, Gallipetes occupato, T28 e via Gola.

Sempre in piazza XXIV maggio prima della manifestazione degli anarchici si era tenuto un presidio contro il razzismo istituzionale, organizzato da alcuni collettivi.