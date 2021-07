M5s: Ferrara, 'ora si riparte, si volta pagina con Conte'

11 luglio 2021 a

Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Da troppo tempo attraversiamo una fase di transizione e ora finalmente voltiamo pagina. La dialettica è fisiologica in ogni forza politica, su di noi c'è sempre un'attenzione particolare perché l'obiettivo è sempre quello di dividerci. Quante volte ci hanno dati per morti? Oggi i vari Renzi, Salvini e Meloni e diversi giornaloni saranno meno sorridenti". Lo scrive su Facebook Gianluca Ferrara, vice presidente del gruppo M5s al Senato.

"Ora si riparte, si volta pagina con Giuseppe Conte. E come ho detto in riunione bisogna correre e la prima cosa da fare è lavorare per modificare la riforma sulla Giustizia. Mi auguro che i miei colleghi in commissione giustizia possano emendarla, ascoltando soprattutto le istanze di chi ha sofferto tanto, di chi, giustamente pretende giustizia. Andiamo avanti, voltiamo pagina e a riveder le stelle!", conclude.