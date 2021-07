11 luglio 2021 a

Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - "Complimenti Novak. Sono fiero di aver avuto l'occasione di giocare in quest'epoca speciale di grandi campioni. Ben fatto, meravigliosa prestazione". Così su Twitter Roger Federer si congratula con Novak Djokovic che trionfando per la sesta volta a Wimbledon ha raggiunto proprio lo svizzero e Rafael Nadal a venti Slam vinti in carriera.