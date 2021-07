Montagna: Udine, Soccorso Alpino recupera escursionista bloccato

11 luglio 2021 a

Milano, 11 lug. (Adnkronos) - Il Soccorso Alpino ha recuperato un escursionista di 50 anni, rimasto bloccato su una parte rocciosa a quasi 1.800 metri di quota nel gruppo del Chiavals, nelle Alpi Carniche orientali, in provincia di Udine. L'uomo, residente a Udine, era partito in direzione del rifugio Vualt, ma è rimasto bloccato su torrione sotto un pilastro di roccia. I soccorritori della stazione di Moggio Udinese dopo le 18.30 hanno raggiunto in circa un'ora di cammino. La sua posizione è stata individuata con sms locator: i soccorritori lo hanno individuato e sono scesi per 200 metri tra i mughi, lo hanno assicurato e lo hanno riaccompagnato a valle lungo il sentiero.