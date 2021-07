Europei: la gaffe dell'astronauta Parmitano, esulta per gol inglese poi chiarisce 'tifo Italia'**

11 luglio 2021 a

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "What an amazing gol! Well done, England" (Che gol strabiliante! Ben fatto, Inghilterra', ndr). Un'esclamazione, quella dell'astronauta italiano dell'Esa Luca Parmitano, scritta di getto sui social dopo il primo gol dell'Inghilterra nella finale degli Europei a Wembley contro l'Italia, ma che non è passata inosservata all'occhio attento degli internauti.

Gli utenti infatti, sorpresi, hanno commentato un po' piccati: "Guarda che se continui così la prossima volta nello spazio ti ci lasciamo..", scrive un internauta. "Luca, hanno segnato gli inglesi eh? Inglesi!", scrive un altro. "Oh Luca ti hanno hackerato l'account?", si sorprende un altro ancora. Tanto che l'astronauta è costretto, subito dopo, a correggere il tiro con un altro tweet: "Per info: ovvio che tifo Italia -scrive Parmitano- Ma lo sport deve essere rispetto per l'avversario. E lo spettacolo è da entrambe le parti. Adesso tocca agli Azzurri continuare a giocare!".